Napoli, la gang di Chiaia colpisce ancora: furto nella caffetteria di via dei Mille

Mercoledì 5 Settembre 2018, 15:03

Potrebbe esserci la stessa mano dietro l'escalation di furti che si stanno registrando tra Chiaia e i Quartieri Spagnoli. Diversi episodi con molti punti in comune: serrature spaccate, ladro in fuga col fondo cassa e, nelle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza, pare che ad agire sia stato un ladro solitario col volto parzialmente coperto.Qualche giorno fa, prima dei furti nella pizzeria Brandi e in un negozio poco distante, avvenuti nella stessa notte, era toccato alla caffetteria Etoile di via dei Mille. Nel video si vede il ladro con un cappello che prova diverse punte di trapano per estrarre la serratura e a un certo punto, forse disturbato dall'arrivo di qualche automobile, desiste e si allontana. Le immagini, datate 30 agosto, sono state consegnate stamattina dai titolari alla polizia di Stato. Probabilmente l'uomo mirava al fondo cassa e ad alcune bottiglie di liquore preziose esposte nel locale.