Napoli, arrestati due fratelli: rubano in casa e si calano dal balcone

Si stavano calando da un balcone dopo aver svaligiato un appartamento. La scena non è passata inosservata e qualcuno ha allertato la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti e li hanno intercettati lungo un vialetto di accesso all'edificio. Alla vista degli agenti due fratelli napoletani - di 35 e 43 anni - hanno cercato di darsi alla fuga e sono stati bloccati dopo un breve inseguimento.

Sono stati trovati in possesso di due borse al cui interno sono stati rinvenuti orologi, monili, bracciali e anelli d'oro nonché un paio di guanti, una torcia e una pinza. Il fatto è accaduto la scorsa notte in via Brigata Bologna a Napoli. Per i fratelli è scattato l'arresto con l'accusa di furto aggravato. La refurtiva è stata restituita ai proprietari.