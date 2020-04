Bloccato mentre danneggiava auto nel Napoletano: ​aveva una pisside rubata in chiesa

I carabinieri della stazione di Giugliano hanno denunciato per danneggiamento e ricettazione un 30enne di origini nigeriane. L'uomo è stato notato da alcuni passanti mentre danneggiava con una mazza di ferro e senza alcun motivo apparente alcune delle auto parcheggiate in corso Campano. I militari, anche grazie alla visione dei filmati delle telecamere instllate in strada, hanno rintracciato e identificato il 30enne. Nelle sue disponibilità la mazza utilizzata per danneggiare le auto e una pisside, un contenitore utilizzato durante le funzioni religiose per conservare le ostie. Il manufatto era stato rubato qualche giorno fa nella chiesa di San Nicola.

