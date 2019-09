Martedì 24 Settembre 2019, 11:20

Furto di energia elettrica, denunciato il titolare del bar più noto e frequentato di Marano. L'attività commerciale, posta praticamente a ridosso del municipio e dell'ufficio del Giudice di pace, è quotidianamente frequentato da politici, dipendenti pubblici, avvocati, cancellieri, giudici e dai giovanissimi della movida.I carabinieri della compagnia di Marano, a seguito di un controllo da parte del personale Enel, lo hanno denunciato per furto di energia elettrica. L’uomo, secondo quanto accertato dai militari dell'Arma di via Nuvoletta, a due passi dall'attività commerciale oggetto delle verifiche, aveva manomesso il contatore per camuffare i dati sul reale consumo energetico.