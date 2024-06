Hanno agito in scioltezza, perché sapevano che la zona non era coperta da telecamere in uso. Più precisamente, sapevano che l’impianto di videosorveglianza all’esterno della farmacia del secondo policlinico era guasto, non operativo, quindi inutile. Informazioni sicure, decisive per la banda che la scorsa notte ha operato in uno dei punti più importanti della nostra logistica sanitaria: parliamo della farmacia del , un laboratorio strategico per Napoli e la regione, preso d’assalto la notte del 31 maggio. Grave il bilancio del danno subìto: è stato sottratto un grosso quantitativo di medicinali ematologici, biologici, per la cura della sclerosi multipla e malattie rare.

Un buco di 1 milione e 400mila euro, al netto della gravità dell’episodio che sottrae farmaci di difficile reperimento dalla fruizione ordinaria. Indagine dei carabineri, si parte dalla denuncia resa dalla direttrice della farmacia aziendale della Federico II, che ha lanciato l’allarme appena ha preso possesso dei locali nel reparto della Federico II. Non c’erano segni di effrazione, l’ingresso del locale non è stato scassinato o manomesso.

Le celle frigorifere sono state svuotate, almeno per quanto riguarda alcuni medicinali salvavita e usati per malattie rare. Un assalto organizzato, studiato a tavolino, grazie a informazioni precise sul guasto dell’impianto di videosorveglianza e sul sistema di accesso all’interno del locale commerciale. Sono bastati pochi minuti ai carabinieri per verificare che il Dvr preso dall’impianto di telecamere fisse era completamente vuoto, privo di memoria; e che l’esercizio commerciale è stato aperto da qualcuno che aveva in possesso chiavi di accesso e codici telematici. Ipotesi talpa, caccia a complicità interne.

Chi ha agito aveva le indicazioni giuste anche sui farmaci da portare via. I ladri sono andati mirati, sui reparti delle celle frigorifere che contenevano i medicinali più cari, quelli che costano di più nel mercato italiano ed estero. Probabile che sia stato usato un furgoncino attrezzato per il trasporto di medicine facilmente deperibili, di quelle che devono rimanere sempre a una certa temperatura per non deperirsi nel giro di poche ore. Un colpo da professionisti, che conferma l’esistenza di un fenomeno già segnalato nel corso di questi anni, per quanto riguarda il mercato nero di farmaci oncologici e salvavita.

In genere, i furti avvengono su commissione. E la merce non resta quasi mai in città, ma in genere è destinata alla Calabria, per poi finire in Albania e in altre regioni dell’Est europeo. Uno scalo spesso utilizzato quello calabrese, per ripercorrere a ritroso le rotte della droga (che un tempo furono del contrabbando) e per piazzare in altre regioni d’Europa medicine dai costi elevati. Ma torniamo sulla pista interna.

Orari di apertura del negozio, codici di accesso, malfunzionamento delle telecamere che, a questo punto, potrebbero anche essere state sabotate da una mano esperta. Al lavoro i carabinieri del comando provinciale del generale Enrico Scandone, sotto il coordinamento del pm Maurizio De Marco, saranno ascoltati dipendenti del negozio, ma anche addetti alla sicurezza interna. A partire dai vigilantes, che - come è noto - assicurano il controllo dell’ordine pubblico all’interno della cittadella universitaria.

Massima collaborazione da parte del manager Giuseppe Longo, mentre l’obiettivo dell’azienda sanitaria è chiaro: riorganizzare le scorte, per impedire contraccolpi sull’assistenza, rimettere in funzioni quelle telecamere rimaste bloccate nel momento decisivo dell’assalto dei ladri.