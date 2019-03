Napoli, furto nella notte nella Fattoria degli esposti: il grido di dolore dei commercianti

Lunedì 4 Marzo 2019, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Devastata durante la notte «La Fattoria degli Esposti», un noto panificio in via Tribunali. Un fulmine a ciel sereno per la panetteria e tarallificio a conduzione familiare da più generazioni. Più che un avvertimento, un vero e proprio furto. Il bottino che hanno trovato i malviventi ammonta ad un tablet e qualche centinaio di euro.«Sono entrati dal balcone del primo piano – raccontano gli esercenti – dove abbiamo il nostro laboratorio – e l’accesso al negozio è stato facile. Stamattina, alle 5, orario in cui iniziamo la nostra attività, siamo entrati nel negozio e non credevamo ai nostri occhi, abbiamo trovato tutto distrutto. Napoli è non arrendersi nonostante le difficoltà - continuano i gestori – ma è il sorriso che accoglie i propri clienti, è alzarsi la mattina e andare a lavorare e noi siamo orgogliosi di far parte di questa città». Sull’accaduto cala il silenzio, ancora una volta non c’è nessun testimone oculare. Molte però le richieste di aiuto da parte degli altri esercenti del centro storico.«In questa zona non siamo più tranquilli - reclamano ad unisono i commercianti della zona - stanno puntando ad uno ad uno tutti gli esercizi, non sappiamo qual è il piano, ma riscontriamo un’assenza totale di sicurezza».