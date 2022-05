Napoli: furto in hotel sotto sequestro, blitz dei carabinieri e due arresti

Hanno forzato la porta d'ingresso di un hotel, da tempo posto sotto sequestro, e trasportato fino all'esterno 10 frigobar. Sul posto però, dopo l'allarme lanciato dal custode, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. Come fanno sapere gli stessi militari, sono state bloccate le vie di fuga e i due sono stati arrestati. Sono finiti ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo. La refurtiva è stata restituita e il furgone sequestrato.