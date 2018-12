Napoli, raid a palazzo Donn'Anna e furto al Bar Moccia: «È emergenza sicurezza a Posillipo»

Giovedì 6 Dicembre 2018, 14:09 - Ultimo aggiornamento: 06-12-2018 14:18

Ladri in azione a Posillipo nello storico bar Moccia preso di mira nel cuore della notte. Il blitz dei criminali che hanno fatto razzia delle dotazioni hight tech del locale, violando lo storico palazzo Donn’Anna, è avvenuto tra le 2.30 e le 5 del mattino.Il colpo è stato messo a segno dopo la ronda della vigilanza privata che come sempre aveva effettuato il giro di controllo al civico 20 di via Posillipo e ulteriori dettagli potranno essere ricostruiti grazie agli occhi elettronici delle telecamere di cui è dotato l'esercizio commerciale. I malviventi si sono introdotti nel bar, arrampicandosi sul balconcino panoramico che affaccia sul mare e forzando la finestra blindata che hanno divelto in diversi punti.Nel bottino dei ladri ci sono finiti Tablet, Ipad, un palmare e l'incasso custodito in cassaforte, di circa 1.500 euro. Le forze dell’ordine sono state allertate questa mattina presto, quando il personale del bar ha alzato la saracinesca scoprendo quanto accaduto nella notte. In ogni caso, il bar Moccia non ha chiuso neanche per un minuto l’attività proseguendo il regolare esercizio con l appello del direttore a tenere d'occhio Posillipo.«Abbiamo fornito ai carabinieri le immagini della nostra videosorveglianza ma auspichiamo che zone urbane come questa siano maggiormente attenzionate dalle istituzioni - afferma Donato Balzerano,53enne napoletano direttore del bar Moccia-- una rete di videosorveglianza più fitta potrebbe essere un ulteriore deterrente, anche perché negli ultimi mesi sono avvenuti diversi episodi di furti ad attività commerciali tra Mare chiaro e Posillipo».