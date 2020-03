Ancora un furto nella sede dell’VIII Minicipalità di Chiaiano. I ladri entrati, a quanto sembra nella giornata di domenica attraverso la scala antincendio, hanno trafugato due Pc in dotazione agli addetti dell’ufficio e decine di carte d’identità prestampate e custodite all’interno di casseforti e cassetti. Dopo le prime indagini ed i rilievi sul posto, effettuati dagli uomini del commissariato di Chiaiano, non sembrano essere stati sottratti altri oggetti o denaro. Raid, ai danni degli uffici dell’VIII Municipalità, sono già stati messi in atto nei mesi precedenti con lo stesso obiettivo da parte dei malviventi.



«Il furto – dichiara il vicepresidente Salvatore Passaro – potrebbe essere collegato a quello avvenuto nei locali di Scampia, in cui furono sottratte altre carte d’identità. E’ vergognoso che uffici così sensibili non siano dotati di sistemi di videosorveglianza. Il pericolo è costatate ed i dipendenti andrebbero messi insicurezza. Non solo per quanto riguarda i furti, ma anche per le attività di routine giornaliera».

