Napoli, furto nel negozio a corso Umberto: colti in flagrante dalla polizia

Nella notte scorsa gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto in direzione di piazza Garibaldi, a Napoli, hanno notato due soggetti con in mano degli attrezzi da scasso armeggiare vicino alla vetrina di un'attività commerciale.

I due, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga. I poliziotti sono riusciti a bloccarne uno, un 34enne straniero, che è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Recuperati, tra le auto in sosta, un tondino in ferro ed un sasso, strumenti che i due avevano abbandonato prima di fuggire.