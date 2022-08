Napoli, furto nella sede della Cgil: ladro incastrato dalle tracce di Dna

Rubò anche nella sede della Filcams Cgil in piazza Garibaldi. Ora G. S., 40enne gravato da numerosi precedenti per reati predatori, è stato arrestato: è ritenuto responsabile di una serie di furti pluriaggravati commessi nel corso degli ultimi cinque mesi in portinerie, condomini e esercizi commerciali tutti nella zona. A incastrarlo l’attività investigativa, svolta dalla Digos e coordinata dalla Procura di Napoli attraverso l'analisi dei fotogrammi estratti dalle telecamere di videosorveglianza presenti nelle strutture e all’esterno delle stesse nonché mediante la comparazione effettuata, dal locale gabinetto interregionale di Polizia Scientifica, tra il Dna dell’indagato e il profilo genetico estrapolato da alcune macchie ematiche rinvenute nella sede del sindacato.



