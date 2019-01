Sabato 12 Gennaio 2019, 14:11

Due sonde per ecodoppler sono state rubate la notte scorsa all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Il furto è stato scoperto questa mattina. Sul posto la Polizia di Stato, che durante il sopralluogo non ha rilevato segni di effrazione; il reparto da cui sono sparite le attrezzature, per un valore di diverse migliaia di euro, non è provvisto di videosorveglianza.