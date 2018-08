Giovedì 30 Agosto 2018, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentato furto stanotte dell’incasso dei parcometri della sosta, presso il parcheggio di Anm a Chiaiano, di fronte alla metropolitana. I dipendenti dell’azienda dei trasporti hanno ritrovato il parcometro divelto e forzato, ma i malviventi non sono riusciti ad aprirlo.«Questa notte - racconta Luca Possemato Fit Cisl Campania - si è verificato l’ennesimo tentativo di furto di parcometri, presso il parcheggio del Metrò di Chiaiano. Questa volta ai malintenzionati non è andata bene. Qualcosa deve essere andato storto e non sono riusciti a rubare il parcometro. Ma non è il primo caso, la stessa cosa è accaduta, con successo purtroppo, un po’ di tempo fa al parcheggio della metropolitana di Piscinola. Sono parcheggi e zone dove è necessario istituire un sistema di video sorveglianza».