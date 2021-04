Rubano parmigiano al market: «Lo abbiamo fatto per fame»

«Non ci denunciare, non lo stiamo facendo per commettere un furto, ma per fame». È questa la risposta che si è sentito dire ieri mattina un inserviente del reparto gastronomia di un grande supermercato in via Andrea D'Isernia. Il salumiere era stato avvertito da una cliente che un uomo e una donna con fare circospetto stavano mettendo nei propri giubbini un paio di pezzi di formaggio parmigiano. «Lo abbiamo fatto per fame», hanno detto i due....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati