«Esco dalla palestra e questo è il regalo». Nel Napoletano razzia di pneumatici anche in pieno giorno

«Appena uscito dalla palestra e questo è il regalo». I ladri di pneumatici sono entrati in azione poco fa a Marano, per l'ennesimo furto degli ultimi giorni, e il proprietario dell'autovettura ha subito postato la foto sulle pagine social. Un fenomeno in costante crescita in tutto l'hinterland.

Ogni giorno, ormai da mesi, si segnalano furti di gomme e danneggiamento di autovetture. L'ultimo caso si è consumato (ed è una novità) in pieno giorno. In precedenza, analoghi furti erano stati denunciati in via Svizzera, in via Unione Sovietica e nella popolosa frazione periferica di San Rocco.