Napoli, tentano di rubare lo smartphone del turista tedesco di 88 anni: arrestati

Sabato 1 Settembre 2018, 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentano di rubare lo smartphone a un turista tedesco di 88 anni ma i carabinieri li arrestano dopo colluttazione: è successo in piazza Garibaldi, a Napoli. Dai controlli eseguiti dai militari è emerso che uno dei due andava in giro con quattro false identità. In manette, ieri, sono finiti Badr Kassar un marocchino 30enne e Ahmed Gazovani, un tunisino 24enne, entrambi senza fissa dimora e ritenuti responsabili di tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e violazione alle norme sull'immigrazione.I carabinieri sono immediatamente intervenuti per bloccare i due ma sono stati costretti a fronteggiare strattoni e pugni: uno dei militari ha riportato contusioni guaribili in cinque giorni diagnosticate al Loreto Mare. Lo smartphone è rimasto nel frattempo ciondolante dalla tasca dell'anziano - un turista tedesco - in quanto assicurato con una cordicella alla cintura.Nel corso delle formalità di rito e grazie alla comparazione delle impronte digitali dei malviventi con quelle archiviate in anca dati i carabinieri hanno accertato che Kassar, nel 2017, era stato condannato a sei mesi di reclusione (con pena sospesa) per un reato dello stesso tipo. Gazovani in ben quattro occasioni aveva fornito diverse generalità: nel 2013 a seguito di un arresto per droga; nel 2016 per violenza privata e furto; nel 2017 durante procedura amministrativa per l'espulsione dal territorio italiano; nel 2018 per un reato contro il patrimonio che aveva comportato la sua condanna a otto mesi di reclusione (con pena sospesa).Il vecchietto continuerà la sua vacanza in Grecia. I due malfattori sono in attesa di processo con rito direttissimo.