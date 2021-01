Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, durante il normale servizio di vigilanza stradale tendente alla repressione dei reati in danno di autotrasportatori, transitando nell’area di servizio San Nicola Nord dell’autostrada A1, hanno arrestato un 22enne di Gragnano per furto consumato, tentato furto aggravato e danneggiamento.

In particolare, gli operanti notavano la presenza di 4 persone vicino ad un autoarticolato in sosta che, dopo aver tagliato il telone di copertura del rimorchio, hanno prelevato dallo stesso dei grossi scatoloni riponendoli internamente ad un autocarro parcheggiato dietro al veicolo da depredare. Tre di questi, alla vista della pattuglia, si sono date alla fuga riuscendo a divincolarsi nelle adiacenti campagne, mentre, una quarta persona è stata bloccata con ancora tra le mani parte della refurtiva.

Il conducente dell’autoarticolato ha denunciato il furto di circa due pedane di alimentari, per complessivi 86 colli, che sono state rinvenute nel cassone dell’autocarro fiat 80 lasciato in sosta dietro il veicolo. Sul posto, i poliziotti hanno rinvenuto anche un cacciavite fisso utilizzato per danneggiare il telone del rimorchio e per avere accesso alla merce. La persona arrestata, ultimate le formalità di rito, è stata accompagnata presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, convalidato l’arresto, ha disposto il rito di giudizio per direttissima.

