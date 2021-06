Napoli, a 21 anni tenta di rubare in un appartamento del Vomero: arrestata

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Medaglie d’Oro per la segnalazione di furto in appartamento.

I poliziotti, giunti sul posto, sono entrati nello stabile ed hanno sorpreso e bloccato una donna che stava forzando la porta d’ingresso di un’abitazione con un cacciavite.



Tiffani Jovanovic, 21enne serba, è stata arrestata per tentato furto aggravato mentre il cacciavite è stato sequestrato.