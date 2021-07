Napoli blindata tre giorni per il G20, ecco il nuovo dispositivo di traffico: stop auto e pedoni dal Plebiscito al lungomare

Napoli, istituito con ordinanza dirigenziale un dispositivo temporaneo di circolazione dal 20 al 23 luglio 2021 per lo svolgimento degli eventi di rilievo internazionale connessi al G20 Clima, Ambiente ed Energia, in programma nei giorni 22 e 23 luglio 2021.



Questo il dettaglio del provvedimento, pubblicato sul sito del Comune ( cliccate QUI per leggere il testo):



A) Divieto di transito veicolare e pedonale, eccetto per i veicoli e le persone autorizzate nelle seguenti aree:

1. dalle ore 7.00 del 21 luglio a fine cessate esigenze del 23 luglio 2021:

a) via Partenope, intera carreggiata antistante gli alberghi ad eccezione del marciapiede lato mare;

b) via Nazario Sauro, intera carreggiata dalla confluenza con via Partenope, all'intersezione con via Lucilio, ad eccezione del marciapiede lato mare;

c) perimetro di Palazzo Reale;

d) area pedonale dell'ansa del Teatro San Carlo;

2. dalle ore 7.00 alle ore 24.00 di giovedì 22 luglio 2021:

a) intera area di piazza del Plebiscito, compreso l'interviale della Prefettura, ad esclusione del colonnato della Chiesa di San Francesco da Paola e dell'interviale di Palazzo Salerno;

b) piazza Trieste e Trento, area compresa tra angolo edificio prefettura intersezione con via Chiaia (altezza bar “Gambrinus”) ed angolo edificio palazzo adiacente Chiesa di San Ferdinando ad esclusione della fontana centrale;

c) via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga;

d) via San Carlo ad esclusione del marciapiedi lato Galleria Umberto I;

3. dalle ore 7.00 a fine cessate esigenze del 23 luglio 2021:

a) intera area di piazza del Plebiscito, compreso l'interviale della Prefettura, ad esclusione del colonnato della Chiesa di San Francesco da Paola e dell'interviale di Palazzo Salerno;

b) piazza Trieste e Trento, area compresa tra angolo edificio prefettura intersezione con via Chiaia (altezza bar “Gambrinus”) ed angolo edificio palazzo adiacente Chiesa di San Ferdinando ad esclusione della fontana centrale;

c) via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga;

d) via San Carlo ad esclusione della corsia di marcia e del marciapiedi lato Galleria Umberto I, con l'istituzione del senso unico alternato sulla predetta corsia dedicata el transito veicolare;

4. In ottemperanza all'ordinanza prefettizia ex art. 2 TLPS del 17 luglio 2021, nelle date e fasce orarie indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3, per quanto riguarda le disposizioni di viabilità, le aree sopra indicate sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- divieto di transito veicolare e pedonale, fatta eccezione per gli autorizzati impegnati nell'organizzazione dell'evento. Ai residenti sarà consentito esclusivamente l'accesso pedonale utilizzando il marciapiede lato destro di via San Carlo, in direzione piazza Trieste e Trento;

- limitatamente a via Partenope, sarà consentito l'accesso dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea (autobus di ANM, Taxi, etc.), dei mezzi pesanti di A.S.I.A., nonché dalle 4.00 alle ore 6.00, dei fornitori degli esercizi commerciali che insistono nell'area.

B) dalle ore 00.01 del giorno 20 luglio a fine cessate esigenze del 23 luglio 2021:

1. il divieto di sosta permanente con rimozione coatta e il divieto di fermata con revoca di tutte le aree di sosta riservate e/o a pagamento (strisce blu) e dei motoveicoli, nelle seguenti strade:

a) piazza Trieste e Trento,

b) via San Carlo;

c) via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga,

2. in deroga ai divieti riportati al precedente punto 1, è consentito l'utilizzo degli stalli di sosta personalizzati riservati ai disabili nominativamente autorizzati.

C) dalle ore 7.00 del giorno 22 luglio a fine cessate esigenze del 23 luglio 2021:

1. sospensione della fermata autobus in via San Carlo (di fronte all'ingresso principale del Teatro San Carlo) e in via Partenope,

2. sospensione dell'area di parcheggio taxi di via San Carlo, adiacente ingresso Galleria Umberto I, fronte Teatro San Carlo.

D) dalle ore 00.01 del giorno 20 luglio a fine cessate esigenze del 23 luglio 2021:

1. il divieto di sosta permanente con rimozione coatta e il divieto di fermata con revoca di tutte le aree di sosta riservate e/o a pagamento (strisce blu) e dei motoveicoli, su entrambi i lati delle carreggiate delle seguenti strade:

a) via Vittorio Emanuele III,

b) via Acton;

c) via Gennaro Serra;

d) via Cesario Console, dall'intersezione con via Santa Lucia a quella con piazza plebiscito;

e) via Nazario Sauro;

f) via Partenope;

g) via Lucilio;

h) via Chiatamone;

i) via Generale Orsini;

j) corso Vittorio Emanuele, dall'incrocio con via Tasso fino a 200 metri dopo l'Hotel “Parcher's”,

k) via Tasso, dall'incrocio con corso Vittorio Emanuele e fino a 200 metri dopo l'Hotel “Britannique”;

l) corso Vittorio Emanuele, dall'incrocio con via Tasso fino a 200 metri in direzione piazza Saverio Mercadante;

m) corso Vittorio Emanuele, dall'incrocio con piazzetta San Sepolcro e fino al civico 334;

n) via Catullo, dalla scalinata altezza civico 6 e fino all'intersezione con via Orazio,

o) via Carbonara, dall'incrocio con Gradini Santi Apostoli fino all'intersezione con via Santa Sofia,

p) via Santa Sofia fino all'intersezione con vico Santa Sofia;

q) vico Santa Sofia;

r) largo Santi Apostoli;

2. in deroga ai divieti riportati al precedente punto 1, è consentito l'utilizzo degli stalli di sosta personalizzati riservati ai disabili nominativamente autorizzati.

E) dalle ore 7.00 del giorno 21 luglio a fine cessate esigenze del 23 luglio 2021:

1. il divieto di transito veicolare in via Partenope e via Nazario Sauro (dalla confluenza con via Partenope all'intersezione con via Lucilio);

2. in deroga al divieto su via Partenope di cui al punto 1, sarà consentito il transito dei dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea (autobus di ANM, Taxi, etc.), dei mezzi pesanti di A.S.I.A., nonché dalle 4.00 alle ore 6.00, dei fornitori degli esercizi commerciali che insistono nell'area,

3. sospensione dello stazionamento taxi di via Santa Lucia (dall'intersezione con via Chiatamone all'intersezione con via Partenope/via Nazario Sauro);

4. in via Chiatamone: a) il doppio senso di circolazione; b) obbligo di andare dritto: 1. verso via Domenico Morelli, all'intersezione con via Giorgio Arcoleo; 2. verso via via Lucilio, all'intersezione con via Santa Lucia;

5. in via Lucilio, obbligo di fermarsi e di dare la precedenza ai veicoli transitanti in via Nazario Sauro;

6. in via Giorgio Arcoleo, senso unico di circolazione da piazza Vittoria a via Chiatamone/via Domenico Morelli;

7. in via Nicolò Tommaseo: a) obbligo di fermarsi e di dare la precedenza ai veicoli transitanti in via Giorgio Arcoleo; b) obbligo di svolta a destra.

F) dalle ore 7.00 del giorno 22 luglio a fine cessate esigenze del 23 luglio 2021, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta e il divieto di fermata in via Santa Lucia, su entrambi i lati della carreggiata;

G) il giorno 22 luglio 2021, dalle ore 7.00 fine cessate esigenze dello stesso giorno, e il giorno 23 luglio 2021, dalle ore 7.00 fine cessate esigenze dello stesso giorno:

1.il divieto di transito veicolare in via Gennaro Serra, dall'intersezione di piazza Santa Maria degli Angeli a piazzetta Carolina;

2. il divieto di transito veicolare in via Giovanni Nicotera, all'intersezione con via Santa Teresella agli Spagnoli, eccetto i veicoli per le emergenze ed il soccorso, delle forze dell'Ordine nonché i veicoli dei residenti della zona di Monte i Dio: via Giovanni Nicotera (tratto da via Santa Teresella agli Spagnoli al piazza Santa Maria degli Angeli), piazza Santa Maria degli Angeli, vico Monteroduni, via Gennaro Serra, vico S. Spirito di Palazzo, piazza Carolina, via Chiaia, via Nuova Pizzofalcone, via Egiziaca a Pizzofalcone, via Monte di Dio, viale Calascione, Supportico D'Astuti, via Nunziatella, via Generale Parisi, vico Barriera a Pizzofalcone, via Pallonetto a Santa Lucia, vico Solitaria, via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria;

H) dalle ore 18.00 del giorno 21 luglio a fine cessate esigenze del 23 luglio 2021, la sospensione dello stazionamento taxi di piazza Carolina;

I) dalle ore 00.01 del giorno 20 luglio a fine cessate esigenze del 23 luglio 2021, il divieto di transito e di circolazione ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, eccetto per i veicoli del trasporto pubblico di linea e non di linea, all'interno dell'area del Centro delimitate dalle seguenti strade: via Nuova Marina (altezza Chiesa di Santa Maria di Portosalvo), via marchese Campodisola, piazza Bovio, via cardinale Guglielmo Sanfelice, via Monteoliveto, via Sant'Anna dei lombardi, piazza sette Settembre, piazza Dante, via Pessina, piazza Museo Nazionale, via Salvator Rosa, corso Vittorio Emanuele, salita Piedigrotta, piazza Sannazaro, Galleria Laziale, via Sannazaro, via Caraccolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Acton, via Colombo.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa. Per tutta la validità del presente provvedimento, i residenti, possessori di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati dai divieti di sosta con rimozione coatta, sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai divieti.