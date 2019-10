Domenica 6 Ottobre 2019, 14:33 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2019 14:35

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nei pressi di vico Soprammuro hanno controllato un cittadino straniero.L’uomo si è mostrato agitato ed improvvisamente ha estratto un seghetto dalla tasca posteriore dei pantaloni brandendolo contro i poliziotti riuscendo così a fuggire.Gli agenti lo hanno inseguito bloccandolo in via Marvasi. Jorge Prince Ouedrago, ghanese di 42 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.