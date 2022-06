Napoli, il paradiso della Gaiola cade a pezzi: crolla un albero, ​chiusa la spiaggia

Napoli perde ancora pezzi nei suoi punti più preziosi. Crolla anche la Gaiola: l’area marina protetta del paradiso posillipino è off limits da tre giorni, e «i tempi di riapertura non sono ancora certi», come spiegano dal Csi Gaiola onlus e dalla Municipalità 1 Chiaia Posillipo. L’enorme ramo di un albero è franato sul vialetto d’accesso alla banchina. Col caldo e con la voglia di mare di questo giugno rovente, insomma, si è sfiorata la tragedia. Innumerevoli i disagi per bagnanti e turisti. Al momento, l’oasi partenopea sul Mediterraneo è totalmente deserta.



«Le autorità hanno inviato due diffide - spiega Maurizio Simeone, presidente del Csi - Una diretta a noi, con la prescrizione di non aprire l’area marina protetta. L’altra destinata al proprietario del terreno privato da cui sarebbe crollato l’albero, indicandogli di risolvere il dissesto. Ma aspettiamo conferme su tutto. Da quello che abbiamo appreso, potrebbero esserci ancora altri due alberi a rischio. È intervenuto anche l’assessorato al Verde della municipalità. Il problema non è risolto: nel weekend, salvo sorprese, la Gaiola resterà chiusa. Questo danno non ci voleva, in un periodo già di per sé complesso da gestire come l’estate». Tanti disagi anche per i turisti: «Nessun cartello di avviso - sbotta Marco Antonio, da Bologna - Arrivare fin lì non è stato facile, l’altro ieri, eppure quando abbiamo iniziato la discesa non c’era alcun segnale dei dissesti. Ce ne siamo accorti solo perché alcuni ragazzi stavano risalendo dalla Gaiola. Una giornata distrutta. Siamo ritornati anche ieri, purtroppo con gli stessi risultati». Non è tutto, perché la riapertura della Gaiola è legata anche alle indagini in corso, e potrebbe essere rallentata dalla burocrazia. Bisogna infatti capire di chi sia la competenza al ripristino dei luoghi.

«Ieri mattina il nostro assessore al Verde Alberto Ruffolo ha visitato il punto del crollo dell’albero - spiega Giovanna Mazzone, presidente della Municipalità 1 - Stiamo cercando di capire di chi sia la competenza dell’area, in funzione della diffida fatta dai Vigili del Fuoco. Bisogna capire se si tratti di un terreno di competenza pubblica o privata. Qualcuno stava effettuando in zona attività di diserbo e pulizia che probabilmente hanno danneggiato l’albero. Aspettiamo ora la risposta dell’Ufficio Patrimonio del Comune. Solo dopo questa risposta si potrà iniziare con i lavori di messa in sicurezza della strada. La riapertura della Gaiola, insomma, dipende dalle competenze dell’area in cui si è verificato il dissesto. Per quanto riguarda invece via Alfano a Marechiaro, i lavori non sono ancora partiti, ma l’Abc ha ottenuto tutti i permessi, l’ultimo dei quali era quello della sovrintendenza. Le operazioni dovrebbero partire a breve». Anche Marechiaro, in sintesi, soffre ancora della chiusura della sua via di sbocco. È un’estate di folla e strade chiuse nelle vie d’accesso al mare.