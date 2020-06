Napoli: lavori all'Arenella e in Galleria Laziale, ecco i nuovi dispositivi di traffico

Napoli, lavori in corso e modifiche al piano traffico: dal 18 al 19 giugno nella Galleria di Posillipo (Laziale), per adeguamento normativo ed efficientamento degli impianti di illuminazione e ventilazione, sarà in vigore il divieto di transito veicolare nella corsia preferenziale.



Un altro dispositivo di traffico sarà in vigore dal 22 giugno al 10 agosto in alcune strade della Municipalità 5 per consentire l'esecuzione dei lavori di sostituzione del tratto di elettrodotto relativo alla linea Arenella-Colli Aminei da parte della Società Terna Rete Italia S.p.A.



Via San Giacomo dei Capri, dal 22/06 al 16/07: 1. il senso unico di circolazione, tra la confluenza con via G. Murat ed il civico 84 (inizio della strettoia), in direzione di via Domenico Fontana; 2. il divieto di fermata sul lato destro della strada (secondo la direzione in salita), per tutto il tratto interessato dai lavori; 3. il limite massimo di velocità pari a 30 km/h, per tutto il tratto interessato dai lavori.

Via Gabriele Jannelli tra il civico 194 ed il civico 250, dal 17/07 all'1/08: 1. il restringimento della carreggiata, garantendo comunque almeno 5,70 metri di carreggiata al transito veicolare per assicurare il doppio senso di circolazione; 2. doppia linea longitudinale di mezzeria di separazione dei sensi di marcia – con posizionamento di delineatori flessibili; 3. il limite massimo di velocità pari a 20 km/h; 4. il divieto di fermata.

Via Gabriele Jannelli, per 30 metri a monte e a valle del civico 250, dal 02/08 al 05/08: 1. il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e da movieri; 2. il limite massimo di velocità pari a 20 km/h; 3. il divieto di fermata.

Via Pietro Castellino, per 30 metri a monte e a valle all'altezza della confluenza con via Murat, dal 06/08 al 10/08: 1. il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e da movieri; 2. il limite massimo di velocità pari a 20 km/h; 3. il divieto di fermata. Ultimo aggiornamento: 13:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA