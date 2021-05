Napoli, aggredisce una donna nella galleria Umberto: denunciato

Stanotte gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Toledo all’altezza della Galleria Umberto I° hanno visto un uomo che stava aggredendo una donna. I poliziotti hanno immediatamente soccorso la vittima e bloccato l’aggressore trovandolo in possesso di 6 telefoni cellulari di cui non ha saputo giustificare la provenienza e di due coltelli della lunghezza di 20 e 10 cm. N.B., 32enne moldavo con precedenti di polizia, è stato denunciato per ricettazione e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, choc in Galleria Umberto: scritte con gli escrementi contro... BOTTE DA ORBI Napoli, maxi rissa in Galleria Umberto:«Siamo disperati,... IL DEGRADO Galleria Umberto come un suk: clochard, tavolini e rifiuti