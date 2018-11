Giovedì 22 Novembre 2018, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 22-11-2018 12:02

Ancora paura all’esterno della galleria Umberto I per il distacco di un cornicione. A quanto pare è venuta giù una porzione di intonaco già danneggiato dal nubifragio del 29 ottobre scorso. A quella data infatti, risalirebbero i transennamenti che, nella tarda serata di ieri, hanno evitato il peggio.«Questo testimonia l’assoluta inaffidabilità degli interventi finora eseguiti - afferma Antonio Pariante del Comitato Porto Salvo - e la pessima qualità dei lavori eseguiti. Nonostante il tragico episodio torna ad essere a rischio l’incolumità dei passanti. Tutto questo a poco più di un mese dalle festività natalizie che richiameranno grande folla nella centralissima strada che i commercianti - come in questo caso - ripuliscono da soli dai calcinacci crollati».