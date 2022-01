Napoli, sit-in e petizione per dire basta al degrado nella Galleria Umberto

Sit-in della Befana per debellare il degrado alla Umberto I. «Stop al degrado», «Salviamo la Galleria», «La Umberto I patrimonio di Napoli»: decine di cartelli di questo tipo portati a mano dai circa 50 manifestanti che hanno sfilato stamattina lungo la pavimentazione distrutta del monumento. A poche ore dalla protesta di commercianti, imprenditori, consiglieri e cittadini andata in scena alla Galleria del Risanamento stretta tra via Toledo, via Verdi, Santa Brigida e San Carlo, è già online su change.org la raccolta firme promossa da Francesco Borrelli di Europa Verde.

Solo in mattinata, l'iniziativa ha raccolto ben «382» firme cartacee da parte di esercenti e cittadini. «Salviamo la Galleria Umberto I di Napoli»: questo il titolo della petizione sul Web (che si trova all’indirizzo https://www.change.org/p/sindaco-di-napoli-salviamo-la-galleria-umberto-i-di-napoli-2819989d-463e-4abb-bcd3-897002086c61).