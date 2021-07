Napoli, galleria Umberto trasformata in orinatoio: la denuncia dei commercianti

Sos Galleria Umberto. «È un orinatoio», dice Antonio Esposito, uno dei commercianti che gestisce una pizzeria e un negozio di prodotti tipici con vista su via San Carlo. E indica le «enormi macchie che ormai hanno annerito i marmi della galleria». Non solo: «Si propagano miasmi che arrivano a rendere l'aria irrespirabile: il caldo degli ultimi giorni ha accentuato il disagio», aggiunge il titolare di una tabaccheria, che accusa il Comune: «Nessuno si adopera per rimediare, nonostante le numerose segnalazioni».

APPROFONDIMENTI ITALIA Galleria Umberto e via Toledo, la "carica" dei venditori... IL CASO Napoli, via Toledo e galleria Umberto invasi da turisti e venditori... GLOCAL Napoli, la galleria Umberto

Inutili o quasi i rimedi fai-da-te. «Proviamo a gettare secchi di acqua - spiega Esposito -, quando la puzza si fa insopportabile. Purtroppo, il defluire dell'acqua versata verso i nostri negozi rende gli ingressi impraticabili. Siamo stati chiusi per mesi a causa del Covid e contavamo di recuperare il tempo perso con il ritorno dei turisti in città,. Così non si riparte».