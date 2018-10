Napoli, la Galleria Umberto come un campo di calcetto: pallonate contro vetrine e saracinesche

Venerdì 5 Ottobre 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 07:01

Mentre il Napoli di Ancelotti impartiva una sonora lezione agli altezzozi inglesi del Liverpool in un'altra zona della città si giocava un'altra burrascosa partita di calcio. In palio, però, non titoli e onori, ma la semplice voglia di divertirsi. Mentre il San Paolo ruggiva di passione, infatti, sotto la galleria Umberto risuonavano i colpi delle pallonate inferte alle vetrine e alle saracinesche dei pochi negozi che ancora resistono sotto la sempre più martoriata galleria. Lo ha denunciato il Comitato per la Quiete Pubblica e la Vivibilità Cittadina che ha diffuso l'ennesimo video che riprende gruppi di ragazzini intenti a tirare furiosi calci ad un pallone utilizzando proprio le vetrine come porte da calcio improvvisate.Una situazione non nuova quella denunciata dal comitato guidato dall'avvocato Gennaro Esposito che ha puntato il dito contro i mancati controlli notturni: «Durante l'amministrazione Jervolino - il commento di Esposito - anche per le pressioni dei residenti era stato istituito un servizio di guardiania notturna. Con l'avvento dell'amministrazione de Magistris la sorveglianza notturna è stata tagliata e ora un bene monumentale come la galleria Umberto è declassata a campo da calcio e a ricovero notturno per senza fissa dimora. Uno scempio senza fine che non ci stancheremo mai di denunciare».All'indiscutibile fastidio per i residenti - le pallonate rimbombano per ore e ore - si aggiunge la non secondaria questione legata alla sicurezza. Proprio pochi giorni fa dalle volte della galleria Umberto si sono staccati pezzi di intonaco che solo per un caso fortuito non hanno provocato una seconda tragedia dopo la morte del giovanissimo Salvatore Giordano, nel 2014.«Non si può escludere che siano proprio queste pallonate, unite ai mancati interventi di manutenzione, a provocare i cedimenti che tutti conoscono - ha proseguito Gennaro Esposito - dal momento che questi ragazzi non usano palloni leggeri come i super santos ma utilizzano pesanti palloni di cuoio. Proprio qualche mese fa una pallonata ben assestata ha distrutto alcuni bassorilievi. Si tratta di un problema - conclude il presidente del comitato - che va risolto assolutamente e in tempi brevi. Di notte la galleria è una vera e propria giungla e non si può ignorare un problema che diventa sempre più grande».