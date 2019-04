Napoli, la Galleria Umberto sfregiata dai vandali a Pasquetta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Aprile 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2019 23:10

Incivili e delinquenti. Non c’è altro modo per definire la banda di ragazzini che, indisturbata, il giorno di Pasquetta, si è divertita a imbrattare i marmi della Galleria Umberto I, un pezzo d’arte e di storia di questa città finito nel degrado. Disegni e scritte oscene, cattive parole e inni da stadio, risate e sberleffi, sotto lo sguardo incredulo di decine di persone, tantissimi turisti, che si trovavano a passare da lì. Qualcuno ci ha anche provato a spiegare a quei quattro vandali che stavano compiendo un atto vergognoso, purtroppo senza esito. Anzi, ricevendo in cambio insulti, minacce e sfottò.