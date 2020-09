Napoli: Galleria Vittoria chiusa, è caos traffico. Per piazzare le barriere arriva l'Esercito

Nella giornata di domenica, su richiesta della Prefettura di Napoli, i Guastatori della Brigata bersaglieri Garibaldi, sono intervenuti nel capoluogo campano in supporto alle autorità civili per far fronte ai disagi che hanno colpito la popolazione in seguito alle forti precipitazioni che nel tardo pomeriggio si sono abbattute sull’intera regione e con particolare violenza sull’area della Città di Napoli.



Allertati con minimo preavviso, gli uomini e le donne che costituiscono gli assetti specializzati del genio, hanno contribuito al ripristino della viabilità compromessa in alcune aree principali della Città a seguito delle forti precipitazioni delle ultime ore, contribuendo altresì al decongestionamento del traffico su tutta la via Marina fino allache per sicurezza è stata chiusa dagli specialisti a seguito di infiltrazioni che hanno causato il cedimento di parte di una parete.Il contributo, avvenuto in piena sinergia con ilsi è protratto incessantemente per tutta la notte fino alle prime ore del mattino, consentendo alla popolazione di non subire ulteriori disagi alla ripresa delle attività lavorative.