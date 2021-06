Napoli, tra 10 giorni via ai lavori nella Galleria Vittoria: riapertura prevista entro settembre

Partiranno tra circa 10 giorni i lavori nella Galleria Vittoria di Napoli, la cui chiusura ha causato negli ultimi mesi gravi ripercussioni sul traffico nel centro cittadino. La durata prevista dei lavori è di otto settimane e al termine sarà possibile, previo passaggio con il tecnico incaricato dalla Procura, procedere alla riapertura della Galleria in entrambi i sensi di marcia. I lavori alla Galleria Vittoria sono stati al centro di una riunione della Commissione Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Aniello Esposito, che sul tema ha ascoltato Edoardo Fusco, dirigente del Servizio Strade e Grandi reti tecnologiche.

Il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria, approvato con delibera lo scorso 1 giugno, prevede interventi di assicurazione dei pannelli di rivestimento, attraverso un sistema di cavi e reti che consentiranno di mettere in sicurezza la Galleria anche rispetto a piccole cadute di materiali. Sulle parti basse è prevista la rimozione dei pannelli di rivestimento e la realizzazione di un nuovo rivestimento in acciaio inossidabile e di un nuovo sistema di captazione delle acque. La decina di giorni di attesa per l'avvio dei lavori sono il tempo necessario, ha spiegato il dirigente, a chiudere l'accordo con chi dovrà materialmente eseguire l'intervento, che fa capo al gruppo Anas-Rfi. Prima delle otto settimane previste per il completamento del progetto, si è già ipotizzato di riaprire almeno una corsia. Il cronoprogramma dei lavori, ha confermato Serena Riccio, responsabile dell'Area Infrastrutture, mira ad assicurare la riapertura della Galleria entro settembre.