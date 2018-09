Napoli Est, gambizzato 25enne: «Volevano rapinarmi lo scooter»

Sabato 1 Settembre 2018, 07:13

È stato scaricato davanti all'ospedale Loreto Mare, dove un'automobile lo ha trasportato per poi fuggire via: è un 25enne napoletano ferito alla gamba da un colpo d'arma da fuoco.Il giovane, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti penali, ha raccontato di essere stato il bersaglio di due malviventi che volevano rubargli lo scooter, uno Sportcity Aprilia a bordo del quale percorreva corso San Giovanni. Di fronte la reticenza della vittima che non voleva cedere il motociclo, sempre secondo quanto riferito dal ragazzo, uno dei due rapinatori avrebbe esploso il colpo, centrando la coscia sinistra. A quel punto il 25enne, dopo aver abbandonato lo scooter, ha spiegato di essere stato soccorso da un'automobilista che l'ha portato fino all'ingresso del presidio ospedaliero.La ferita è stata medicata dai sanitari del Loreto che hanno stabilito una prognosi di 20 giorni e la necessità di un ricovero che però è stato rifiutato dal paziente. Sulla vicenda sono intervenute le volanti del commissariato Vicaria che hanno anche effettuato un sopralluogo sul posto indicato come quello del raid di fuoco. Gli agenti hanno riscontrato numerose tracce ematiche e un bossolo su corso San Giovanni dove la sezione Scientifica della Questura ha effettuato rilievi. Il racconto del giovane è al vaglio degli investigatori