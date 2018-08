Napoli, colpi di pistola nella notte: gambizzato pregiudicato

Martedì 28 Agosto 2018, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 10:05

I carabinieri stanno indagando sul ferimento di un pregiudicato di 33 anni avvento nella tarda serata di ieri in piazza Garibaldi, a Napoli. L'uomo ha riferito di aver avuto un diverbio con alcune persone che erano a bordo di una vettura per motivi di viabilità. Uno dei presenti ha afferrato una pistola esplodendo un colpo. Il 33enne è rimasto ferito al ginocchio: guarirà in dieci giorni.Subito dopo essere stato medicato dai sanitari del Loreto Mare, l'uomo si è allontanato dall'ospedale. Sono in corso da parte dei carabinieri approfondimenti sulla versione dei fatti fornita dall'uomo, che presenta numerose lacune.