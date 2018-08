Domenica 12 Agosto 2018, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri stanno verificando il racconto fornito da Ciro Lucci, 22 anni, pregiudicato per reati di droga e armi, arrivato nel pomeriggio al Pronto Soccorso del San Giovanni Bosco con una ferita da colpo di pistola al ginocchio. Il ragazzo, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, ha detto ai militari di essere stato colpito mentre si trovava in casa sua, nella zona di Miano; sul posto indicato non sono state trovate tracce di sangue, non si esclude quindi che il ferimento sia avvenuto altrove. Il ragazzo è stato giudicato guaribile nel giro di 15 giorni.