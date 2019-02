Napoli, gang di malviventi svaligia un bar e una farmacia in dieci minuti

Domenica 24 Febbraio 2019, 08:33

«Nella notte fra giovedì e venerdì una banda di malviventi ha svaligiato due attività commerciali causando ingenti danni ai titolari. Alle 4:25 hanno preso d’assalto un bar in via Del Riposo, Poggioreale, forzando la serranda e portando via in pochi attimi tutti i pacchetti di sigarette sfasciando tutto. Dopo dieci minuti si sono introdotti nella farmacia Ponti Rossi lasciando all’interno uno dei cassetti porta soldi presi proprio nella caffetteria». Lo hanno denunciato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli.«Ci troviamo di fronte ad una banda di professionisti che sta terrorizzando i commercianti. I negozianti sono il fulcro dell’economia, non possono e non devono essere lasciati soli – proseguono Borrelli e Simioli - Una situazione diventata ormai invivibile a cui bisogna subito mettere un freno, prima che questa escalation di criminalità possa degenerare ulteriormente. Riteniamo indispensabile un intervento forte e radicale delle forze dell’ordine per restituire sicurezza a commercianti e cittadini. Contro queste gang di delinquenti servono più controlli! Il rischio è che questi episodi spingano sempre più negozi a chiudere desertificando totalmente il territorio».