Napoli, la cricca dei permessi falsi: il trucco della residenza nel cimitero di Poggioreale

Venerdì 24 Maggio 2019, 07:00

Grazie a loro non esistevano filtri e chiunque avesse un po' di soldi da spendere poteva avere un permesso di soggiorno e «tornarsene a casa tranquillo». Con questo sistema (illecito) «nazioni intere sono entrate» per dirla con le parole di alcuni degli indagati. Centoquaranta pratiche per l'intermediario algerino, oltre 200 per quello cinese, 330 per il complice che riusciva anche a piazzare false residenze, addirittura con ll'indirizzo del cimitero di Poggioreale. Non c'è un totale delle pratiche, e sembra non essersi un limite alla capacità degli indagati di spingersi dentro l'affare dei permessi di soggiorno rilasciati dietro pagamento di mazzette.