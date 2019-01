Napoli, gara di solidarietà per nonna Clara: «Grazie per tutto il vostro affetto»

Giovedì 17 Gennaio 2019, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 17-01-2019 15:05

La gara di solidarietà è partita subito per aiutare la “nonnina” di Fuorigrotta. Da quando il video di Clara, 90enne rimasta sola in casa senza cibo e senza luce, ha iniziato a fare il giro del web.Immediatamente decine di persone si sono mosse per dare il loro contributo. In soli due giorni le visite sono state tante ed a quanto pare qualcosa è cambiato.«Sono venute a trovarmi un sacco di persone - afferma nonna Clara - e sono felice che tutti mi abbiano dimostrato affetto. Adesso chiedo di non lasciarmi sola perché quello che è successo a me può succedere a chiunque».Proprio per questo motivo, i consiglieri municipali e i rappresentanti del Comune, hanno attivato i servizi sociali per evitare che si verifichino situazioni del genere in futuro.«Vigileremo su queste realtà», assicura il presidente della X Municipalità Diego Civitillo. «Adesso pensiamo a stare accanto a Clara cercando anche di capire come sia potuta arrivare a questo punto. Per il resto ci attiveremo per monitorare il territorio anche attraverso il supporto dei medici che per primi vengono a conoscenza di queste realtà».