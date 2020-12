La zona rossa c’è ma le gare tra scooter sulla “pista” di via Cerlone proseguono indisturbate. Così le impennate e le corse tra motorini vanno avanti anche l’ultimo dell’anno, ed in pieno giorno, in una delle aree più abbandonate e solitarie di Fuorigrotta. In una zona in cui il problema viene sollevato da tempo e dove, nonostante la pandemia, i gruppi di giovani hanno continuato ad assembrarsi come se nulla fosse. L’allarme, anche oggi, viene lanciato dai residenti esausti e preoccupati per questa situazione che ormai giudicano ingestibile.

APPROFONDIMENTI IL CASO San Felice, gare di velocità in sellaagli scooter: è... IL CASO Coprifuoco a Napoli, le strade vuote diventano piste per le corse in...



«Non hanno mai rispettato le regole - dicono i cittadini - imposte dal governo o dalla regione. Si sono sempre incontrati in strada, dandosi appuntamento per stare insieme, giocare, o gareggiare con i motorini. Anche adesso in piena zona rossa le cose non cambiano. Ci sono diversi gruppi in strada e nell’oasi del Cerlone. L’assenza di controlli poi rende tutto più difficile e noi ci sentiamo soli e abbandonati da tutti. C’è bisogno di controlli e soprattutto nei prossimi giorni di festa. Quando torneranno tutti in strada senza il minimo rispetto per loro stessi e per chi come noi, si impegna a rispettare regole e divieti imposti per la salute della collettività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA