Giornalismo etico, a Napoli un premio alla Gazzetta dello Sport

Il giornalismo etico come dovere di educare e informare. Nasce su questo pilastro il premio “Le sociologie per il giornalismo etico e sociale Robert Ezra Park”, organizzato dalla Presidenza della Commissione speciale anticamorra e beni confiscati della Regione Campania in sinergia con l'Ans (Associazione nazionale sociologi, sezione Campania). Dopo il riconoscimento a Sigfrido Ranucci e alla redazione di Report, ora tocca al quotidiano La Gazzetta dello Sport, che quest'anno ha dedicato un'importante iniziativa editoriale accludendo al giornale una collana da titolo: «Mafie: storia della criminalità organizzata».

Mercoledì alle 15,30, nei locali della Lega Navale di Napoli di via Acton la cerimonia di consegna dei premi, che saranno consegnati a Sara Zappettini, editor della collana, a Barbara Biscotti dell'Università di Milano-Bicocca, curatrice della serie, e al giornalista Maurizio Nicita. Dopo il saluto introduttivo della presidente della Commissione, Carmela Rescigno, del presidente reggente della Corte di Appello di Napoli, Eugenio Forgillo, e di Domenico Condurro, presidente dell'Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Campania, una tavola rotonda alla quale partecipano: Francesco Eriberto D'Ippolito, coordinatore del Tavolo tecnico della Commissione regionale anticamorra, il procuratore aggiunto della Repubblica di Napoli Sergio Amato, il sociologo Sergio Mantile e il vicequestore della Polizia di Stato Nicola Donadio.

Modererà il giornalista Gianni Russo.