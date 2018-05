Gelosia 2.0 a Napoli, la lite su Facebook sfocia nel sangue: donna accoltellata, fermata la rivale in amore

Sabato 12 Maggio 2018, 14:15

Nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti del commissariato Vicaria Mercato hanno identificato e denunciato in stato di libertà C.M., 29enne napoletana, accusata di lesioni personali con arma da punta e taglio.I poliziotti sono intervenuti nel primo pomeriggio presso un ospedale cittadino, dove era giunta una donna ferita all’addome da un fendente.Gli agenti hanno accertato che la vittima, mentre si trovava in prossimità di un negozio in piazza Pepe, è stata avvicinata da un’altra donna, che, dopo averla aggredita verbalmente, la feriva con un fendente all’addome, allontanandosi immediatamente.Dai controlli effettuati i poliziotto sono risaliti all’aggressore, conoscente “virtuale” della vittima, che per motivi di gelosia l’avrebbe raggiunta nei pressi del suo luogo di lavoro ferendola. La 29enne è stata rintracciata poco dopo nei pressi di Porta Nolana, dove è stata bloccata e denunciata.La vittima è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni.