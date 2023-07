Due donne, due no alla camorra. Due femminicidi, in una storia che si sviluppa, si insegue e si contorce su se stessa per almeno sedici anni. Una è Mina, l’altra è Nora. La prima viene ammazzata il 21 novembre del 2004, in una traversa di campagna a Secondigliano; l’altra viene uccisa il 2 marzo del 2019, nell’abitazione dei propri genitori, a Melito.

Gelsomina Verde e Nora Matuozzo, due vittime innocenti della interminabile faida di Secondigliano. È stato il gip Marco Giordano a mettere insieme queste due storie, grazie al racconto fatto da un ex killer oggi collaboratore di giustizia. Si chiama Salvatore Tamburrino, nel 2004 era il braccio destro di Marco Di Lauro, uno dei registi della faida dei sessanta omicidi in pochi mesi, ma era anche il marito di Nora Matuozzo. Con lei, con Nora, Tamburrino ha messo su famiglia, negli anni in cui era reggente del clan e ambasciatore di ordini di morte, oltre che essere indisturbato custode (alla luce del sole) della latitanza di Marco Di Lauro.

Un giorno, siamo a marzo del 2019, la moglie Nora gli rivolge una preghiera: quella di interrompere la loro relazione, dicendogli che non ne poteva più di condurre quella esistenza, di essere cioè la moglie di un reggente del clan Di Lauro. Gli spiegò che sarebbero rimasti legati nel comune intento di crescere i figli, ma che aveva bisogno di chiudere un’esistenza da donna costretta a vivere all’ombra di un fantasma. Richiesta semplice, epilogo drammatico, come ha raccontato lo stesso Tamburrino: l’ho uccisa. «Non potevo tollerare la fine del nostro rapporto», ha spiegato dopo aver premuto il grilletto contro la madre dei suoi figli. Poi, un minuto dopo, Tamburrino ha anche svelato il covo di Marco Di Lauro, quello di via Scaglione, chiudendo in modo imprevedibile una latitanza che andava avanti da quindici anni. Nora uccisa per un «ti prego basta, non ne posso più».





Ed è la stessa preghiera rivolta ai suoi carnefici da Gelsomina Verde, secondo quanto emerge - a 19 anni di distanza dai fatti - dalla misura cautelare firmata dal gip Giordano, proprio grazie alle dichiarazioni messe agli atti dallo stesso Tamburrino. Un’ordinanza che tiene ora in cella Luigi De Lucia e Pasquale Rinaldi, dopo le condanne incassate anni fa da Ugo De Lucia (il mostro, regista dell’esecuzione) e Pietro Esposito (Pierino Kojak, il filatore dell’incontro), che dovranno rispondere del delitto di Mina. Una vicenda drammatica, in cui spicca il sacrificio eroico di una ragazza di 22 anni: Mina, operaia e dedita al volontariato, viene interrogata dai killer di Cosimo Di Lauro che vogliono conoscere il volto e il covo di Gennaro Notturno, lo scissionista che ha ucciso l’amico storico di Cosimo Di Lauro. Le sarebbe bastato spifferare qualche informazione segreta per salvare la vita e togliersi di dosso il pressing dei Di Lauro.

Ma Mina non ci sta. Dice no alla camorra. «Se vi do informazioni - spiega - divento complice di un delitto». E io sono contro la camorra. Viene uccisa e data alle fiamme. Una ribellione che non le è valso il riconoscimento di vittima innocente della camorra, in relazione a una lontana parentela scomoda del padre. Burocrazia che non tiene conto del sacrificio di chi, come Mina e Nora - perdendo la vita - hanno voltato le spalle a boss e killer sanguinari.