«Mia sorella non è una vittima per caso, ma una persona che - nonostante i suoi 21 anni - ha avuto la forza di scegliere da che parte stare. Decise di non rilevare ai camorristi informazioni utili a portare avanti la loro folle guerra, prese le distanze dai clan, pagando con la vita la propria ribellione morale. Nonostante tutto ciò, non è ancora riconosciuta come una vittima innocente delle mafie».

APPROFONDIMENTI Mina Verde uccisa e bruciata nella faida di Scampia, i due assassini arrestati 19 anni dopo Cosimo Di Lauro, il “boss elegante” che ordinò di uccidere anche le donne Camorra, il questionario nelle scuole napoletane: Cutolo più noto di don Diana

Parole che vibrano per fermezza e onestà, quelle di Francesco Verde, fratello della operaia ammazzata dal clan Di Lauro, all’indomani degli arresti di due presunti responsabili dell’omicidio. Da anni, Francesco Verde si batte, assieme al suo avvocato Liana Nesta, per il riconoscimento di “vittima innocente” per la giovane eroina di Secondigliano.

Francesco Verde, non è soddisfatto degli arresti scattati ieri mattina?

«Parliamo di un quadro investigativo chiarito da Pietro Esposito pochi giorni dopo il delitto. Era già tutto chiaro, quei nomi erano giù nelle attività di indagine di 19 anni fa. Ora ci sono i verbali di Salvatore Tamburrino, ex braccio destro di Marco Di Lauro, che confermano tutto. Ma non è di questo che dobbiamo parlare. Resta un vuoto enorme, perché lo Stato non ha ancora riconosciuto mia sorella come vittima innocente della camorra».

Come è possibile una cosa del genere?

«C’è un parente di secondo grado, nella nostra famiglia, che ha commesso degli errori. È stato coinvolto in vicende penali. E per questa cosa che la pratica resta ferma, mentre è tutto così evidente. Mi domando: cosa c’entriamo io e i miei genitori con le condotte di un cugino di secondo grado? E ancora: come si fa a non prendere in considerazione la forza del gesto di mia sorella?».

A cosa fa riferimento?

«Anche oggi, alla luce della lettura degli atti, emerge la statura di quella ragazza di 21 anni che faceva l’operaia ed era dedita al volontariato».

Ci spieghi meglio.

«Venne interrogata da quelli del clan Di Lauro, che le chiesero di portare loro delle foto di Notturno, perché in tanti sapevano che era a capo dell’ala scissionista più attiva, ma non conoscevano la sua fisionomia. Avevano bisogno di informazioni per raggiungere il suo covo e ucciderlo».

E sua sorella?

«Disse di no. Disse che non avrebbe mai offerto a killer informazioni che avrebbero alimentato la guerra e provocato la morte di un uomo. Fece un gesto eroico, pagando con la vita la sua determinazione a prendere le distanze dalla mentalità della camorra. Disse che non avrebbe mai consegnato un uomo nelle mani dei killer. Mi chiedo, non basta un gesto tanto eroico e isolato per rendere chiaro lo spessore di mia sorella? Quanti avrebbero agito in quel modo, al posto suo?».

E un gesto del genere - per altro acclarato dagli atti - non ha convinto il ministero sul suo stato di vittima innocente?

«Per niente. Vede, è sempre doloroso quando si parla di vittime innocenti, ma le assicuro che in Italia - terra tormentata dalla mafia - ce ne sono pochi di gesti di questo spessore. In genere - e lo dico con amarezza e rispetto verso chiunque - le vittime sono per caso. Si viene ammazzati per errore. Qui invece parliamo di una persona che ha scelto da che parte stare, assumendosi tutta la responsabilità delle conseguenze che quel no alla camorra avrebbe comportato sulla sua vita. E non le sembra sufficiente per qualificare mia sorella come una vittima tout court, che - nel momento più bello della sua vita - ha saputo scegliere di non aderire a una mentalità di camorra, di non sostenere i progetti di vendetta dei killer?».

Cosa pensa dei killer?

«Chi ha ucciso mia sorella e sta scontando l’ergastolo, ha ottenuto numerosi permessi premio. Ha potuto fare teatro, lavorare e avere una famiglia. Tra qualche anno, come previsto dalle nostre leggi, sarà libero, fuori dal carcere. Noi invece scontiamo l’ergastolo della memoria e del dolore, soprattutto perché, al netto di tutto, lo Stato non è in grado di riconoscere e valorizzare le scelte di mia sorella».

È molto amareggiato.

«Resto legato alla legalità, ma mi chiedo - con amarezza - quanto questa esperienza possa incidere sulla scelta di tante persone di sostenere in silenzio le mafie, per non mettere a repentaglio la propria vita e per non rischiare l’isolamento che ci è toccato vivere».