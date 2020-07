Il Generale di Brigata Canio Giuseppe La Gala, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli oggi in visita ufficiale a Forcella: continua così la vicinanza concreta delle massime cariche delle forze dell’ordine in un territorio finito sotto i riflettori negli ultimi giorni per l’ennesimo raid ai danni di un esercizio commerciale. La Gala ha fatto visita in tarda mattinata ad alcuni degli esercenti che compongono l’Associazione Commercianti AForcella, alla luce anche degli ultimi episodi avvenuti in questi mesi a danno di alcuni negozi razziati da ignoti.

Non ultimo quello di Antonio Raio, titolare della Gelateria Al Polo Nord 1931 di via Pietro Colletta, vittima di un furto circa una settimana fa. Il generale, accompagnato da Guido Volpe, capitano della compagnia dei carabinieri Napoli Stella, ha voluto non solo portare la propria solidarietà a Raio, che è anche presidente dell’Associazione commercianti, ma si è intrattenuto con gli altri commercianti, tra cui le pizzerie Trianon, Da Michele e Pizza Fritta 1947 per ascoltare le loro istanze; infine La Gala ha invitato tutti i cittadini a denunciare qualsiasi episodio di delinquenza o anche la presenza di persone sospette per consentire ai carabinieri di intervenire tempestivamente a livello preventivo o repressivo.

