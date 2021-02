Si sentono insicuri e chiedono il ritorno alla Dad per i loro figli che, proprio poche settimane fa, sono rientrati a scuola. Sono i genitori della scuola media del 91° circolo Minniti di Fuorigrotta che stamattina, si sono incontrati per manifestare le loro ansie ed i loro timori.

Attualmente nell'istituto si contano quattro postitivi tra gli alunni di quattro classi e tre sezioni diverse. Un numero non particolarmente elevato ma che spaventa le madri ed i padri dei ragazzini che non nascondono le loro difficoltà.

«Io ho paura – dice un alunno – perchè vedo sempre assembramenti fuori la scuola e siccome ho i nonni non mi sento sicuro. La distanza in classe proviamo a mantenerla ma comunque è un problema. Per questo chiedo di tornare alla didattica a distanza ed a misure di sicurezza più forti. Non vogliamo contagiarci e portare il virus a casa».

Una voce, quella degli studenti, che si leva forte dalla piazza da cui stamane è arrivata la protesta. Un grido d'allarme che si affianca alla richiesta di confronto con la dirigente scolastica con cui – come affermano i rappresentanti di classe – non c'è stato ancora modo di parlare. «Le cose che sappiamo – dichiara la rappresentante Anna Primo – le apprendiamo attraverso le chat ed i gruppi attivi tra noi genitori. Gli stessi ragazzi ci raccontano di come le collaboratrici nei corridoi, usino visiere o mascherine non a norma. Ci informano di volta in volta dei nuovi contagi e delle classi in quarantena di cui nessuno ci riferisce nulla. Quello che chiediamo è un confronto con la dirigenza perchè lo riteniamo fondamentale in questo momento. In un periodo di nuova esplosione di contagi, crediamo sia necessario vagliare insieme le misure da prendere per la sicurezza di tutti. Ma adesso riteniamo più sicuro per tutti tornare alla Dad per evitare ulteriori contagi e difficoltà sanitarie».

Una richiesta che la stessa dirigente dell'istituto Minniti dice di comprendere nonostante inviti tutti alla serenità. Le sanificazioni, come si apprende dalla scuola, vengono effettuate costantemente e mirano alla sicurezza del personale e degli alunni. «I ragazzi sono in presenza – afferma la dirigente Rosanna Stornaiuolo – non perchè lo abbia deciso io ma perchè è stato stabilito così. Umanamente comprendo le paure dei genitori, ma allo stesso tempo invito tutti a comportamenti più responsabili. Noi attiviamo tutti i protocolli previsti dalla legge ma ognuno deve fare la propria parte, soprattutto all'esterno della scuola. Inoltre va precisato che il personale non docente ha tutte le dotazioni necessarie come mascherine e visiere e proprio ultimamente, ci siamo dotati di apparecchiature per sanificare tutti gli ambienti. Quindi voglio rassicurare ulteriormente i genitori rispetto alla sicurezza della nostra scuola e degli ambienti in cui accogliamo gli alunni».

