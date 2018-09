Napoli, i genitori di Davide in marcia al rione Traiano: «Ci manca ogni giorno di più»

Mercoledì 5 Settembre 2018, 20:41

Fiaccole accese sul viale Traiano per ricordare Davide Bifolco, il giovane ucciso nella notte tra il 4 e il 5 settembre di quattro anni fa da un carabiniere dopo un inseguimento. Fiaccole accese sul luogo dove fu ammazzato per continuare a fare luce sul caso a dieci giorni dalla prima udienza del processo di appello in programma il 16 ottobre.Circa trecento persone, dopo aver partecipato alla commemorazione svoltasi nella chiesa del rione Traiano, si sono mossi in un corteo per chiedere verità e giustizia per Davide.«Mi auguro che il 16 ottobre si confermi almeno la condanna del processo di primo grado, quella di quattro anni e quattro mesi avuta con il rito abbreviato - ha detto Gianni, il padre di Davide - ad oggi non siamo soddisfatti, lo Stato ci ha portato via nostro figlio, meritiamo almeno giustizia».Con gli occhi gonfi di lacrime Rosa, la mamma di Davide, rivela sottovoce un suo pensiero: «Mio figlio mi manca ogni giorno di più, il dolore anziché scomparire aumenta. Mi immagino cosa avrebbe fatto, come sarebbe cresciuto».Il 29 settembre Davide avrebbe compiuto 21 anni e per omaggiarlo nella piazza principale del rione Traiano si terrà un concerto in suo onore.