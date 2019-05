Genny la carogna aspirante pentito, il giallo delle minacce alla famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 21 Maggio 2019, 07:30

Un'auto distrutta, minacce trasversali contro un intero nucleo familiare. Episodi sinistri a Forcella, presa di mira la famiglia di Gennaro De Tommaso, l'ormai famigerato Genny la carogna, che da qualche mese ha deciso di collaborare con la giustizia, ponendosi alle spalle il proprio passato criminale. Sabato notte, l'episodio più grave: due ragazzi avrebbero spaccato il vetro anteriore di una Smart nera, l'auto usata dalla sorella di Gennaro De Tommaso, mentre le sagome dei due presunti aggressori sono state puntualmente registrate dalla telecamera di un bar. Siamo tra via Vicaria Vecchia e via Forcella, è questo il luogo in cui si sarebbe verificato il presunto messaggio trasversale.Immagini abbastanza chiare, due giovani vestiti con giubbotti aderenti, capelli rasati alle tempie, mani in tasca, solito sguardo da duri: immagini destinate a finire in una denuncia che la famiglia De Tommaso ha intenzione di spedire al commissariato di zona.