Napoli, gestore inventa il «soggiorno sospeso»: 12mila euro raccolti, B&b salvo

Un anticipo per prenotare una stanza del B&b scrivendo nella casella della data d'arrivo ' Verremo quando passa la pandemià. È lo spirito del ' Soggiorno sospesò ideato da Fabrizio e Aida che a Napoli gestiscono da anni il Toledostation e che in appena 5 giorni dalla pubblicazione su una piattaforma di crowdfunding hanno ricevuto da varie parti del mondo 140 adesioni raccogliendo 12mila euro.

« Da quando è iniziata la pandemia, esattamente 13 mesi fa, la nostra attività, così come tutte le attività ricettive si è trovata ad affrontare uno stop totale - racconta Fabrizio De Lella - e la mancanza di ospiti e di introiti ci sta costando in sorrisi e ci sta costringendo ad accumulare affitti arretrati che rincorriamo ogni mese e di bollette delle utenze che non hanno mai smesso di arrivare».

« Siamo stati la prima categoria ad essere colpita per questa pandemia - dice De Lella rivolgendosi ai suoi colleghi - e saremo l'ultima a riprenderci ma oggi è arrivato il momento di chiedere aiuto. Sono sicuro che il 'Soggiorno sospesò possa dare un pò di ossigeno ed invito i miei amici e colleghi gestori di B&b ad attivarsi e cercare persone disposte a versare un anticipo sulle camere». Ad assicurarsi il 'soggiorno sospesò cittadini da tutto il mondo pronti a raggiungere Napoli appena la morsa della pandemia lo consentirà.