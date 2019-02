Lo scandalo della Marinella, il ghetto della droga nel parco mai nato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 5 Febbraio 2019, 07:00

Da un lato la rivolta, dall'altro la solidarietà. Se c'è chi protesta contro gli zombie della Marinella, la Rogoredo napoletana, una baraccopoli circondata dai rifiuti tra via Amerigo Vespucci e i Cantieri del Mediterraneo, c'è anche chi, per far fronte a un Welfare sempre più distante dalla città, si occupa di assistere, per quanto è possibile, i tanti balordi che in quell'area hanno messo su una vera e propria comunità. Si drogano e spacciano, eroina e cocaina a buon prezzo, ragazzi e ragazzini che vanno e vengono anche a notte fonda. Da qui la decisione del Servizio dipendenze della Asl Napoli 1 di distribuire siringhe e preservativi per cercare di evitare la facile trasmissione di malattie collegate alle tossicodipendenze. In allarme anche il Distretto 31 della stessa Asl: il direttore Angelo Mengano si è più volte occupato della vicenda anche se il suo campo d'azione è piuttosto ridotto: «Siamo sempre pronti a offrire aiuto e assistenza a tutti, ma se non sono loro a venire da noi, non possiamo obbligarli a curarsi. - spiega il direttore - Vivono in condizioni disumane, mancano acqua e servizi igienici. So bene che il problema è di difficile gestione ma dovrebbero occuparsene i servizi sociali». A proposito di servizi sociali: nessuna risposta dall'assessore competente, Roberta Gaeta, impegnata a Roma per l'intera giornata e impossibilitata a commentare la vicenda anche solo con una mail. Non è autorizzata a parlare la responsabile degli uffici di riferimento della zona Mercato-Pendino che ci rimanda direttamente all'assessore. In alternativa, a richiedere una lunga serie di autorizzazioni affinché qualcuno possa illustrarci il lavoro svolto dai servizi sociali in quel ghetto.