Napoli, il giallo del gas che ha ucciso l'ascensorista

Venerdì 7 Settembre 2018, 07:00

Un accumulo di anidride carbonica, o forse un gas la cui natura ancora non è stata definita. Potrebbe essere stato questo ad uccidere l'operaio di 49 anni che, mercoledì pomeriggio, stava effettuando un intervento di manutenzione all'interno del liceo artistico Boccioni, nel plesso scolastico della Città Metropolitana di via Terracina. I Vigili del Fuoco al momento non hanno rilevato la presenza di sostanze pericolose, ma nei prossimi giorni ci saranno ulteriori accertamenti per capire cosa c'è nel pozzetto di quell'ascensore: durante i rilievi, poco dopo la tragedia, un agente della Polizia Scientifica ha avuto una crisi respiratoria. In attesa dell'autopsia dell'operaio l'ascensore resta sequestrato, ma non dovrebbero esserci ripercussioni sulla scuola per l'avvio imminente dell'anno scolastico.