Napoli, giallo nella base Us Navy: militare Usa trovato morto con un colpo alla testa

Venerdì 15 Febbraio 2019, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2019 15:16

Un colpo di pistola alla testa e il corpo all’interno di un veicolo militare con la cintura di sicurezza allacciata. Così é stato trovato un giovane con indosso la divisa, dentro la US Navy Marina Militare Americana in viale Ruffo Fulco di Calabria.Poco distante dal veicolo c’era una pistola sul pavimento stradale ma la dinamica di quanto accaduto e se l’episodio possa essere riconducibile a un suicidio è al vaglio delle forze dell’ordine.L’allarme partito dal distretto militare è stato lanciato intorno alle 21 di ieri sera, orario in cui sono giunti sul posto i soccorsi del 118 e successivamente i militari italiani e la sezione scientifica.«Tutta la comunità Usa è rattristata dalla grave perdita. Le circostanze del decesso del militare sono in corso di accertamento da parte delle autorità preposte», scrive in una nota la US Navy Marina Militare Americana.