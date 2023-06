Napoli, controlli in via Gianturco: sequestrati edifici abusivi

La Polizia Municipale è intervenuta in Via Emanuele Gianturco per il controllo di opere edili in corso al piano rialzato di un edificio ad uso abitativo. Gli Agenti della Polizia Municipale, appartenenti all’ Unità Operativa Poggioreale, dopo aver accertato che le opere in corso erano totalmente prive di titoli autorizzativi e realizzate in assenza di misure di sicurezza hanno posto in sequestro un balcone di circa 6 mq realizzato abusivamente con tavelloni e travi in ferro innestate direttamente nella muratura perimetrale del palazzo ad una altezza di 2 metri dal calpestio della strada pubblica.

Il proprietario dell’immobile committente delle opere edili abusive veniva deferito all'Autorità Giudiziaria.